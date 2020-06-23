أسعار الذهب المحلى تواصل الارتفاع بالختام وتسجل أعلى مستوي في 7 سنوات عالميًا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:27 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
يشهد سعر الذهب حالة من الاضطراب خلال الأيام الحالية، حيث وصلت ارتفاعات الذهب على المستوى المحلى إلى مستويات تاريخية لم يحققها المعدن الأصفر من قبل، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ووصولها إلى قمم تاريخية جديدة خاصة مع اضطراب الأوضاع العالمية اقتصاديا وسياسيا وصحيا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى تاريخى

وأرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى  
 تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

اسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا

السعر العالمي للذهب : 1765 دولار 


أسعار الذهب عالميًا:

وسجلت أسعار أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف مع خسائر العملة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.

وتلقى المعدن الدعم من الخسائر القوية للدولار على خلفية بيانات اقتصادية عززت آمال التعافي السريع للاقتصاد خارج الولايات المتحدة.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر لكنه فشل في الوفاء بالتوقعات، بينما واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التعافي متجاوزاً التقديرات خلال الشهر الجاري.

كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعاً مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.

وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.60 دولار ليصل إلى 1782 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 1765.89 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.613.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

منذ 34 دقيقة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض نسب إصابات كورونا بالفيوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع في أسعار الذهب مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر

رئيس شعبة الذهب يكشف عن مفاجأة بأسعار المعدن الأصفر خلال الفتره المقبلة

الذهب يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب يسجل أعلي سعر في الأسواق منذ 6 سنوات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2019.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2020.. وقفزة بسعر المعدن الأصفر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!