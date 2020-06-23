المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حدد نادي المقاولون العرب مطالب مفاجأة للموافقة على انتقال طاهر محمد طاهر نجم الفريق إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع المقاولون العرب في الفترة الماضية لضم طاهر محمد لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وقال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون في تصريحات صحفية بشأن مطالب النادي لبيع اللاعب: " مفاوضتنا مع الأهلي مستمرة، هناك عروض أخرى وصلت للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، وطلبنا 5 مليون دولار لبيع اللاعب، ما يقرب من 65 مليون جنيه".

وتابع محمد عادل: " الأهلي عرض دفع 40 مليون جنيه فقط، ولازالت المفاوضات مع مسؤوليه مستمرة حتى الآن".

وأضاف: " المفاوضات عرض وطلب، المقاولون يحتاج خدمات اللاعب ولن نفرط فيه دون الحصول على القيمة المالية التي تناسب قيمته الفنية، خلال الفترة الماضية، كنا نعد اللاعب للاحتراف الخارجي".

وأختتم :" تلقينا عدد كبير من العروض، وهناك عرض من أحد فرق الدوري البرازيلي، سنقوم ببيعه لأي فريق خارج مصر يدفع نصف القيمة المطلوبة في اللاعب".

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