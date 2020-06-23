الأوقاف تكشف موعد إقامة صلاة الجنازة بالمساجد

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة تؤدى سواء أمام المساجد أو أمام المقابر، ولم تنقطع بعد أزمة كورونا.





وتابع "طابع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الصلاة العادية ستبدأ ابتداءً من يوم السبت، وصلاة الجمعة ستعلق، وبعد زوال الأزمة ستقام كل الصلوات بإذن الله بما فيها صلاة الجمعة والجنازة.





ولفت إلى أن صلاة الجنازة ستعود مرة أخرى في المساجد في الأسبوع الثاني من عودة الصلاة، إذا كانت هناك ضوابط في الأسبوع الأول من عودة الصلاة العادية.



