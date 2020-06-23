"الإغلاق الفوري".. الحكومة توجه رسالة إلى المحلات المخالفة (فيديو)

حذر المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المحال التجارية أنه في حال عدم التزام اي مطعم او مقهى بالنسبة التشغيل سيتم غلقه على الفور، مشيرا إلى أن المحليات في كل محافظة ستكون مختصة بمتابعة قرارات رئيس الوزراء والالتزام بنسبة الإشغال في المطاعم والمقاهي.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حال عدم التزام اي مطعم او مقهى بالنسبة التشغيل سيتم غلقه على الفور.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة مازالت مغلقة، لافتا إلى أنه يسمح بعمل الشواطئ الخاصة في الفنادق لأنها تسيطر على عدد المرتادين عليها ولكن الشواطئ العام مازالت مغلقة ".







