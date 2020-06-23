"الإغلاق الفوري".. الحكومة توجه رسالة إلى المحلات المخالفة (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:42 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
داليا الحسين
حذر المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المحال التجارية أنه في حال عدم التزام اي مطعم او مقهى بالنسبة التشغيل سيتم غلقه على الفور، مشيرا إلى أن المحليات في كل محافظة ستكون مختصة بمتابعة قرارات رئيس الوزراء والالتزام بنسبة الإشغال في المطاعم والمقاهي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حال عدم التزام اي مطعم او مقهى بالنسبة التشغيل سيتم غلقه على الفور. 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة مازالت مغلقة، لافتا إلى أنه يسمح بعمل الشواطئ الخاصة في الفنادق لأنها تسيطر على عدد المرتادين عليها ولكن الشواطئ العام مازالت مغلقة ".



قرارات الحكومة

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

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