"الأوقاف" تكشف ضوابط فتح المساجد: لن يحدث اصطفاف

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ضوابط فتح المساجد، قائلًا إنه لا بد أن يكون هناك إشراف كامل من إمام المسجد والعاملين، وتكون هناك مسئولية مجتمعية من الجميع؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.





وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على كل مصلي أن يكون بينه وبين المصلي الآخر من متر إلى مترين، مؤكدًا أنه لن يحدث اصطفاف.





وتابع أنه سيتم تعليق العمل في دورات المياه، ودور المناسبات، وتعليق العمل في الأضرحة التي يمكن أن يكتظ بها المواطنين.





واستكمل رئيس القطاع الديني: "ستعود الصلوات الخمس في المساجد، لكن بشروط التباعد والتطهير مع الإجراءات الاحترازية"، موضحًا أنه ليس شرطًا أن يتم إزالة السجاد من المساجد، مؤكدًا أنه يجب على المواطن اتخاذ التدابير الاحترازية، وأن يكون معه "سجادة صلاة" خاصة به.









وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".



