محمد عبدالسلام: القرارات الجديدة تنشط حركة بيع الملابس

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قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن القطاعات التجارية والصناعية عانت بشكل كبيرة منذ أزمة كورونا، معربا عن أمنيته بمساهمة قرارات الحكومة الجديدة في مواجهة التداعيات التي حدثت.



وتابع عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد "، مساء الثلاثاء أن حجم مبيعات الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية لم يتخط 25% من الإنتاج خلال نفس الفترة في السنوات السابقة مما أسفر عن توقف بعض المصانع عن الإنتاج.



وأكد أن المحلات التجارية تتبع كافة الإجراءات الاحترازية، متوقعا عودة حركة المبيعات لطبيعتها حال تراجع منحنى الإصابات.







وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى:



إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.







