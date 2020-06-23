الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:20 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة طقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

أوضحت الهيئة، أن شمال الصعيد سوف يشهد طقس حار بينما جنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل.

وأشارت الهيئة الي تأثر شمال البلاد حتى القاهرة بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية والتي تتمثل في برياح معتدلة تنشط احيانا علي القاهرة والوجه البحري، بينما تكون الرياح نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومعتدلة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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