iOS 14 | أبل تشكف عن نظام تشغيلها "آي أو إس 14" بمزايا جديدة

قامت شركة أبل الأمريكية، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، بالإعلان عن نظام تشغيلها الجديد "iOS 14"، وذلك عبر مؤتمرها الذي تم عقده اليوم عبر شبكة الإنترنت.

ويأتي نظام iOS 14 بأكبر تغيير على الشاشة الرئيسية منذ سنوات، وسمحت الشركة من خلال النظام الجديد بإضافة الأدوات إلى الشاشة الرئيسية لتكون جنبًا إلى جنب مع تطبيقات المستخدم، حيث يمكن إضافة الأدوات وتخصيصها بسهولة.





كما أضافت الشركة الأمريكية أداة "Smart Stack" الجديدة، والتي تعرض تلقائيًا التطبيقات ذات الصلة بناءً على الوقت من اليوم.





وأعلنت أبل أيضًا عن طريقة عرض "مكتبة التطبيقات" الجديدة التي تنظم التطبيقات تلقائيًا في مجموعات وقوائم جديدة، وبفضل هذه الطريقة أصبح بإمكان المستخدم إخفاء التطبيقات على شاشتهم الرئيسية، وتأتي بميزات التجميع الذكية، مثل سحب جميع ألعاب "Apple Arcade" تلقائيًا في دفعة واحدة.





وفي ميزة جديدة أخرى، أضافت الشركة خاصية "صورة في صورة" على مستوى النظام إلى مقاطع فيديو، تمامًا كما هو الحال في macOS ، إذ يمكن تمرير مقاطع الفيديو فوق التطبيقات، وتعديل حجمها ، وسحبها على جانب الشاشة لمتابعة اللعب في الخلفية.





وأضافت الشركة تحسينات جديدة على مساعدها الصوتي "سيري"، وسيظهر مع رمز كرتوني جديد أكبر يظهر عند الاستدعاء، وسوف يدعم الآن إرسال الرسائل الصوتية.





كما أضافت "أبل" لمساعدها الصوتي دعمًا محسنًا للترجمة، كجزء من تطبيق ترجمة جديد، وسيساعد في الترجمات التي ستعمل حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.





وكشفت شركة أبل اليوم، أن "سيري" يخدم الآن أيضًا 25 مليار طلب شهريًا، كما دعم "iOS 14" تطبيق "Apple Messages" بمزايا جديدة، أبرزها الرسائل الجماعية، مع دعم الردود المضمنة وخيارات الإخطار الأفضل، كما يتمكن المستخدم من تثبيت أهم المحادثات، بالإضافة إلى خيارات Memoji جديدة.





ومن المتوقع أن تطرح أبل نظام تشغيل "iOS 14" للمستخدمين بحلول خريف العام الجاري.