العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:53 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
أخطر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالقرار الصادر عن اجتماع لجنة الأزمات المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على السماح بإعادة تشغيل المطاعم في المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستعابية للمنشأة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوزير ورئيس غرفة المنشآت السياحية اليوم الثلاثاء في مكتب الأول بمقر الوزارة في الزمالك.

والقرار يسري اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، ووفقا للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات تعمل الآن بنظام خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل واستلام المأكولات من ذات المكان (التيك اواي) وفقا لشروط وضوابط السلامة الصحية السابق إقرارها من مجلس الوزراء.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية والتي تضمنت عدة اشتراطات وهي:
أولًا: صالة الطعام
• تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى.
• قياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول.
• التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
• حظر الـ “Open Buffet” مع السماح بالـ”Served Buffet” مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص.
• ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و١ متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى ٦ أشخاص على المائدة الواحدة.
• توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
• الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).
• الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر.
• حظر تقديم الشيشة.
• حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم.
• غلق أماكن ألعاب الأطفال.
• الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ”Take Away” داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.

ثانيًا: المطبخ
• الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام.
• الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ.
• الالتزام بكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.
• إتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء.
• توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.
وتسري جميع ضوابط تشغيل الفنادق والمطاعم المذكورة سابقًا على المخيمات بالمحافظات السياحية.

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