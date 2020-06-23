بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:47 م
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعيين ماجد السيد أحمد علي رئيساً لحى الموسكى ومحمد على عبدالجليل رئيساً لحي منشأة ناصر وهانى محمد عبدالقوى السيد رئيساً لحي الزاوية الحمراء وسعد محمد البدري رئيساً لحى شبرا، وذلك فى حركة المحليات التى أصدرها وزير التنمية المحلية اليوم.

يذكر أن اللواء محمد عبد الجليل كان رئيسا لحى منشأة ناصر، وتم نقله إلى رئاسة حى السلام أول الشهر الماضى، ثم عاد مجددا لرئاسة منشأة ناصر فى الحركة التى صدرت اليوم.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بإجراء حركة تكميلية لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك بعد دراسة الوزارة للتظلمات التى تلقتها خلال الأيام الماضية وكذا دراسة كافة الآثار الخاصة بحركة المحليات الأخيرة والتى تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 161 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية .

متابعة أعمال المشروعات بحي المطرية

وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية ببعض المشروعات بحي المطرية.

وفي بداية الجولة قام شعراوي وعبدالعال، بتفقد سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة والذي يجري الإنتهاء من تجهيزه حالياً لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالي ٧٦٩ باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم في المرحلة الاولي للسوق الجديد وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها خلال شهر مايو الماضى وضمت مسئولي المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات الآخري حيث بلغ عدد الباعة بسوق الخميس حوالي 572 بائع ، و سيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع ، خاصة أن الحكومة تسعي لإنشاء سوق نموذجي وحضاري جديد.

كما تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بجوار مستشفي المطرية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات . 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتخصيص الباكيات بالمقر الجديد لسوق المطرية والذي يقام في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف ، وقامت المحافظة باسناد أعمال التشطيبات بالسوق الجديد لإدارة الاشغال العسكرية حيث تم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة. 

وقال شعراوي أنه تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف علي بعض الاشتراطات الخاصة بعملية عقود الايجار للباعة الذين سيتم نقلهم ، ومن بينها أن يقوم الباعة بدفع قيمة الصيانة المطلوبة ويتم توريدها من المستأجرين لصالح المحافظة للقيام بأعمال الصيانة ، و أضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضاً علي تخفيض قيمة التأمين للمستأجرين من ٣ شهور الي شهر واحد ، مضيفاً أن العقود تتضمن أن يتم رفع عدادات المياه والكهرباء وفسخ التعاقد حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الايجارية عن ٣ أشهر بعد إنذاره خلال شهر من تأخيره في دفع القيمة الايجارية وأن يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات ويجدد مع المنتظمين في السداد.

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