مبادرة "أطباء الإمارات" تطلق أكاديمية متنقلة لتدريب الأطباء لمواجهة كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات
أطلقت مبادرة أطباء الإمارات أول وأكبر أكاديمية متنقلة في العالم لتدريب الأطباء لمواجهة فيروس كورونا باستخدام تقنية المحاكاة والتدريب الطبي، تهدف إلى تدريب الأطباء من العاملين في القطاعات الطبية الحكومية والخاصة وبناء قدراتهم وزيادة جاهزيتهم للاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، لدعم خط الدفاع الأول من خلال إيجاد بيئة تدريبية على الأمور الفنية الصحية للتعامل مع تحديات مرض "كوفيد ـ 19" بالشراكة مع إمارات العطاء والوطنية للتدريب وأكاديمية جاهزية.

 
ويأتي إطلاق أكاديمية الامارات للمحاكاة الطبية المتنقلة بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب 100 طبيب وطبيبة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ باستخدام وحدات صغيرة متنقلة للتدريب الطبي بالمحاكاة، وفق منهج معتمد، محلياً ودولياً، ومن خلال توأمة مع مؤسسات تدريبية عالمية واستكمالا للبرامج التدريبية للمركز الوطني للتدريب الطبي بالمحاكاة والذي دشن في وقت سابق بدعم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.

 
كما تأتي الاكاديمية المتنقلة للتدريب بالمحاكاة في إطار جهود أطباء الإمارات المتواصلة لبناء الكفاءات الصحية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز النظام الصحي، وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية، وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة، وذلك بالشراكة مع أبرز مراكز التدريب الأمريكية والبريطانية والإماراتية، وبالتعاون مع مصادر منظمة الصحة العالمية.

وتتضمن أكاديمية الإمارات للمحاكاة الطبية المتنقلة دمى مجهزة بأحدث التقنيات معده للتطبيق الافتراضي وعلى جميع التجهيزات اللازمة لتطبيق حالة افتراضية تحاكي الواقع، وتطبيق عملي للتعامل مع الحالات، كما تحوي غرفة كونترول لمتابعة التطبيق والتقييم لتدريب الممارسين الصحيين لمحاكاة الواقع الافتراضي، واطلاع الممارسين الصحين على كيفية التعامل كفريق واحد وآلية التواصل بين الفريق أثناء الحالات الإسكافية والحرجة والاستجابة السريعة للطوارئ. 



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