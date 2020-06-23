متعافية من كورونا: "رفضت أدخل العزل عشان امتحان بنتي" (فيديو)

قالت صابرين سيد، ممرضة متعافية من فيروس كورونا، إنها تعمل ممرضة بمستشفى الساحل قسم طوارئ، وإصابتها بكورونا كانت في الجهاز التنفسي وكانت تعاني من نهجان بشكل كبير، والأطباء منعوها من التحدث نهائيًا، معقبة: "مكنتش بقدر أقول كلمتين على بعض".





وأضافت "صابرين سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن بداية ظهور الأعراض كانت ارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في جسدها بأكمله مع كحة جافة خفيفة، منوهة بأنها تواصلت مع الخط الساخن 105، وتم إحالتها لمستشفى العباسية، وأخذوا مسحة لها وطلبوا منها عزل نفسها، لحين ظهور النتيجة بعد يومين والتي أثبتت إيجابية إصابتها وبعد عزلها بـ 5 أيام طلبوا منها الانتقال لمستشفى عزل مطروح لكنها رفضت حتى تظل بجوار ابنتها طالبة الثانوية العامة، وكانوا زملاء لها يتواصلوا مع الأطباء ويحضروا لها العلاج للمنزل.





وتابعت الممرضة المتعافية، أن ابنتها كانت متوترة بسبب امتحانات الثانوية العامة ومرضها، ولكن بعد تعافيها خرجت لتجلس بجوارها وشجعتها على الامتحان، لافتة إلى أنها عادت سعيدة من الامتحان وتريد الالتحاق بكلية الألسن.







