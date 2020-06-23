متعافية من كورونا: "رفضت أدخل العزل عشان امتحان بنتي" (فيديو)
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:23 م
رقية جمال
قالت صابرين سيد، ممرضة متعافية من فيروس كورونا، إنها تعمل ممرضة بمستشفى الساحل قسم طوارئ، وإصابتها بكورونا كانت في الجهاز التنفسي وكانت تعاني من نهجان بشكل كبير، والأطباء منعوها من التحدث نهائيًا، معقبة: "مكنتش بقدر أقول كلمتين على بعض".
وأضافت "صابرين سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن بداية ظهور الأعراض كانت ارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في جسدها بأكمله مع كحة جافة خفيفة، منوهة بأنها تواصلت مع الخط الساخن 105، وتم إحالتها لمستشفى العباسية، وأخذوا مسحة لها وطلبوا منها عزل نفسها، لحين ظهور النتيجة بعد يومين والتي أثبتت إيجابية إصابتها وبعد عزلها بـ 5 أيام طلبوا منها الانتقال لمستشفى عزل مطروح لكنها رفضت حتى تظل بجوار ابنتها طالبة الثانوية العامة، وكانوا زملاء لها يتواصلوا مع الأطباء ويحضروا لها العلاج للمنزل.
وتابعت الممرضة المتعافية، أن ابنتها كانت متوترة بسبب امتحانات الثانوية العامة ومرضها، ولكن بعد تعافيها خرجت لتجلس بجوارها وشجعتها على الامتحان، لافتة إلى أنها عادت سعيدة من الامتحان وتريد الالتحاق بكلية الألسن.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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