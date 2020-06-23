حمو بيكا يتصدر التريند بسبب تشابه كلامه مع قرارا رئيس الوزراء اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:52 م
حمو بيكا
حمو بيكا
مي مرسي
تصدر الفنان حمو بيكا التريند عقب قرارات رئيس الوزراء برفع الحظر ابتداء من يوم السبت المقبل، حيث انتشر فيديو قديم لحمو بيكا يتحدث فيه عن انتهاء الحظر كمان قال رئيس الوزراء.

وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يذكر أن الحظر سيتم انتهاءه ابتداء من السبت المقبل،أثناء محادثة فيديو مع أحد الأشخاص،وكان يرتدي نظارة شمس.

وكانت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بإعلان عدد من القرارات اليوم، والتي تخفف من حدة الإجرائات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا ومن أهمها فتح السينمات والمسارح بقدرة استيعابية 25%، ورفع حظر من يوم السبت المقبل وفتح دور العبادة بإستثناء الصلوات الجماعية وعدد من القرارات الأخرى

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