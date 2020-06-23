عمان تخفف قيود كورونا وتعيد فتح المراكز التجارية غد الأربعاء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر
قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تخفيف عدد من قيود كورونا وتعلن إعادة فتح المراكز التجارية بدءا من يوم غد الأربعاء.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 140 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه تم تسجيل 1318 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32394 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 853 حالة لعمانيين، و465 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 871 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 17279.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

علنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

 
ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

 
وتحتل الولايات المتحدة، صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312,3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246,9 ألف حالة مسجلة.

 وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالفيروس السعودية (161 ألف حالة) وقطر (88,4 ألف) ومصر (56,8 ألف) والإمارات (45,3 ألف) والكويت (40,2 ألف).

 
وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

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كورونا قيود فتح غدا عمان تخفيف المراكز التجارية

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