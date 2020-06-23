"WTO": تراجع التجارة العالمية تاريخي ولكن أقل من التوقعات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:35 م
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
قالت منظمة التجارة العالمية "WTO" اليوم الثلاثاء، إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من العام بسبب جائحة كوفيد-19 ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

وفي أبريل توقعت المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32 بالمئة في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها ”سيئة“ على أن تتعافي بما بين 21 و24 بالمئة في عام 2021.

ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة يوم الثلاثاء لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو ”تراجع التجارةالذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا“.

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