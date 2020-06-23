وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
وضعت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، حرم آمن أمام لجان الشهادة الثانوية العامة، لمنع تكدس أولياء الأمور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.

وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.

يأتي ذلك وقد نفذت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي خطة مكثفه لتأمين كافة مقار لجان الثانوية العامة لمواجهة أى إخلال بالأمن خلال فترة الامتحانات، والدفع بخدمات ثابتة ومتحركة من سيارات النجدة بالقرب من اللجان، ورجال الحماية المدنية لتأمين لجان الامتحانات وتأمين نقل أوراق الامتحانات إلى المدارس.

 
وقال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه يخضع لامتحانات هذا العام، قرابة 17 ألفا و821 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة، خاصة وأنه تم التنسيق مع المستشار العسكري بالمحافظة، ومديرية أمن قنا، لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسي للتوزيع ومقرات اللجان، بالإضافة الى تأمين مقرات الاستراحات ومقر الكونترول. 

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان. 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أتع تم توزيع الطلاب على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. 

فيما أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وشدد على وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار التنسيق مع الوزارة لاستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين (أجهزة الكشف الحراري – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانيات). 

كما كلف وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب في كل لجنة من اللجان الرئيسية وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مقرات اللجان وأصدر المحافظ تعليماته لمسئولي الكهرباء باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مضيفا انه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة للمراقبين ورؤساء اللجان خلال فترة إقامتهم بالاستراحات.

وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)
وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)
وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)
وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)
وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)
وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)

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مصر قنا امتحانات 3 ثانوي الثانوية العامة

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