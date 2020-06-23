توزيع 134 طن دواجن ومواد غذائية على أهالي الأسمرات (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن اليوم شهد انطلاق أولى قوافل المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي يطبقها الصندوق لمواجهة تداعيات كورونا بحي الأسمرات؛ لتوزيع 120 طن من المواد الغذائية و14 طن من الدواجن على أهالي الأسمرات، والتي تستهدف 12 ألف و500 أسرة.





وأضاف "مختار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الرابعة بأكملها تستهدف توزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طن من الدواجن، على دور الرعاية الخاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والسيدات المعيلات في 19 محافظة، وهي قافلة نوعية تستهدف فئات خاصة بالتنسيق مع وزارة التضامن.





وأطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد وذلك لتوزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طنا من الدواجن على مستحقيها من المسنين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في 19 محافظة هي: الأقصر، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، قنا، سوهاج، دمياط، مطروح، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، الشرقية.





كما تضمن المرحلة الرابعة توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي: "مستشفى الاحرار التعليمي بالشرقية، والقصر العيني والأزهر التخصصي والشيخ زايد والعجوزة وزفتى العام وحميات أسوان وصدر أسيوط وسوهاج العام والصدر ببني مزار بالمنيا وتتضمن 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، ونحو نصف مليون كمامة N95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالإضافة إلى 300 ألف علبة جلوفز".





وشرع الصندوق صباح اليوم في توزيع أولى قوافل المرحلة الرابعة وذلك من مدينة تحيا مصر بالأسمرات، حيث تستهدف القافلة 12500 أسرة بنحو 125 طنا من المواد الغذائية و14 طنا من الدواجن.





من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تم الإعداد لها بشكل نوعي بحيث تستهدف دور رعاية المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والسيدات المعيلات في المحافظات التسعة عشر وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضاف أن المراحل الثلاث السابقة من المبادرة نجحت في توحيد جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية التي وفرها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمستحقيها، مؤكدًا أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأوضح عبدالفتاح أن الصندوق دشَّن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة لمعاونة الدولة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال محوري عمل، الأول يستهدف دعم القطاع الطبي بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذا توفير مستلزمات التطهير للمواطنين، فيما يستهدف الثاني دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.





ولفت إلى أنه بإطلاق المرحلة الرابعة تكون المبادرة قد نجحت في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و500 ألف كمامة N95، أطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، فضلا عن 300 الف عبوة جوانتي طبي.





وعلى مستوى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة فقد استطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربع توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.





وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن هناك تعاون مع بعض الشركاء لتوفير 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، ونصف مليون كمامة kn95، n95 و10 آلاف لتر من المطهرات، و16 ألف بدلة واقية يتم توزيعها كمرحلة أولى على 8 محافظات بمستشفيات الصدر والحميات منها الشيخ زايد، والقصر العيني، وسوهاج العام، وحميات أسوان، وحميات بني مزار بالمنيا ضمن المرحلة الرابعة.



