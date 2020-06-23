جوارديولا يتلقى ضربة قوية مع مانشستر سيتي





تعرض نجم مانشستر سيتي وهدافه التاريخي ، سيرجيو أجويرو لإصابة قوية ربما تنهي موسمه مع الفريق في مباراة بيرنلي أمس الإثنين بالدوري الإنجليزي.





وتعرض أجويرو لعرقلة من قبل المدافع بن ميي، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن الشوط الأول للمباراة، واحتسب الحكم، بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد "VAR"، ضربة جزاء سجل منها النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للسيتي.





ولم يتمكن المهاجم الأرجنتيني من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويدخل زميله البرازيلي غابرييل جيسوس بدلا منه، وهو المهاجم الوحيد الآخر في قائمة الفريق.





وأبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قلقه إزاء إصابة هداف الفريق عبر العصور.





وقال جوارديولا: "لا تبدو الإصابة جيدة، سنرى ما سيحدث، كان يعاني الشهر الماضي من مشكلة في الركبة، سنرى ما حدث لكن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة لبقية الموسم".





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ" برصيد 63 نقطة، ولكن بفارق كبير 20 نقطة خلف المتصدر ليفربول، وذلك بعد الجولة الثلاثين من الدوري.



