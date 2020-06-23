عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

وجهت مصر مناشدة إلى الدول العربية، لدعم تحركاتها لاستئناف مفاوضات سد النهضة بحسن نية، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.





وأكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تمر بمرحلة في غاية الدقة، لتعثر المفاوضات نتيجة المواقف الإثيوبية المتعنتة.





ووجه سامح شكري، خطابا قويا إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.



