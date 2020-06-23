عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:53 م
رقية جمال
وجهت مصر مناشدة إلى الدول العربية، لدعم تحركاتها لاستئناف مفاوضات سد النهضة بحسن نية، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.
وأكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تمر بمرحلة في غاية الدقة، لتعثر المفاوضات نتيجة المواقف الإثيوبية المتعنتة.
ووجه سامح شكري، خطابا قويا إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزير الخارجية، أنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
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