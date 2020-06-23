تعرف على مواعيد الحظر الجديدة بداية من السبت المقبل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:56 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد الحظر الجديدة بداية من السبت المقبل الموافق  27/6/2020، في مؤتمر صحفي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد "مدبولي"، أن مواعيد عمل وسائل النقل العام ستكون من 12:00 مساء حتى الرابعة 4:00 فجرا، مع فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق أداء صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وأعلن  رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % بدون شيشة.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الوزراء إن جائحة كورونا ظرف شديد القسوة ونحن كحكومة نعرف إمكانياتنا وما لدينا وما ينقصنا، ونعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، للسيطرة على فيروس كورونا.

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مواعيد الحظر الجديدة مدبولي رئيس مجلس الوزراء حظر التجوال الدكتور مصطفى مدبولي

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