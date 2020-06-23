الصحة السورية تسجل 12 إصابة بكورونا بين طلاب دخلوا من لبنان

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، 12 إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب الذين دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم.

وأشارت وزارة الصحة السورية، إلى أن الإصابات اكتشفت بين 123 طالبا بعد أخذ مسحات لهم،

وأكدت وزارة الصحة السورية، أن الطلاب كانوا قد وضعوا في الحجر الصحي منذ دخولهم من لبنان، وأنهم يقدمون امتحاناتهم في الحجر "ضمن الاشتراطات الصحية المناسبة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 86.

ومع المعطيات الجديدة يرتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 231 إصابة، توفيت منها 7 حالات.

وكانت الصحة السورية، أبلغت عن تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل، التي أعلنت فرض الحجر الصحي عليها بعد تزايد الإصابات فيها منذ الإعلان عن وفاة امرأة في البلدة مصابة بكورونا، وهي حالة الوفاة السابعة في البلاد.

وكانت الصحة السورية، فرضت حجرا منزليا في منطقة ضاحية قدسيا على ثلاث عائلات قدموا من بلدة جديدة الفضل، قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.

وقد أشارت الإحصاءات المتعلقة بكورونا في سوريا حتى اليوم إلى تسجيل 219 حالة إصابة، توفيت منها 7 حالات، وشفيت 83 حالة.