رئيس الوزراء: مازالنا قادرين على استيعاب أعداد المصابين بكورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:10 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر لم تمر بفترات عصيبة في مواجهة أزمة كورونا مثلما حدث مع دول وضعها الصحي أفضل مننا بكثير، منوها بأنهم كانوا يدركون أن هناك فترة ستزداد فيها أعداد الإصابات، وذلك بسبب طبيعة الوباء.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث تداعيات فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك نجاحا بصورة معقولة في مواجهة أزمة تفشي كورونا، مضيفا أنهم افتتحوا عدد كبير من المستشفيات وصل إلى 360 مستشفى، وعشرات المستشفيات الجامعية، وبدأنا في افتتاح المستشفيات الميدانية.

وأكدت أن قدرة الدولة على استيعاب أعداد المصابين مازالت موجودة وفي نطاق سيطرة وزارة الصحة، وهناك رصيد احتياطي قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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مصطفى مدبولي مستشفيات العزل كورونا رئاسة الوزراء حجر صحي

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