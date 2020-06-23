تفاصيل جولة محافظ الدقهلية وقراراته بشأن مشروع ٣٠٦ وتطوير دار الضيافة (صور)



وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة بدأها بدار المناسبات للوقوف على سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة وطلب من الشركة المنفذة إعادة تقسيم الحمامات بما يعظم الاستفادة من المساحة المتاحة.



كما طلب مختار اعادة تنسيق القاعة وتغيير نظام الإضاءة بما يتناسب مع التعديلات والتصميم الجديد لها وزيادة مساحة قاعة العزاء الخاصة بالسيدات باضافة جزء من الجراج لها والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة فيها وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية بما يوفر خدمة لائقة للمواطنين.



وتفقد محافظ الدقهلية التجهيزات الجارية لإقامة مشروع شارع 306 ومنح رئيس حي غرب مهلة 15 يوما للانتهاء منها مع الحفاظ على المرافق الموجودة فيها واعادة تأهيل وتطوير الحمامات العمومية فيها بما يليق باهالي الدقهلية قائلا "لا أريدها مراحيض ".



كذلك قام محافظ الدقهلية بتفقد أعمال تطوير حديقة شارع الجيش واستخدام طرق الري بالرش بدلا من الغمر ترشيدا لاستخدام المياه،ووجه لرئيس الحي برفع كفاءة الاضاءة فيها وتغيير مقاعد جلوس المواطنين فيها على أن يتم الانتهاء خلال أسبوعين.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة خدمات المواطنين التنموية والترفيهية وتلبية مختلف الاحتياجات.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير سكن كريم لكافة الفئات على مستوى الجمهورية، عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع اعادة تأهيل مساكن سندوب وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير المساعد، والنقيب احمد مطر مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالمشروع وتخص عدد من القطاعات المعنيه كالسكه الحديد، وهيئة الاوقاف وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، وقال المحافظ هذا المشروع يعد مشروعا قوميا ويمثل نقلة حضارية بمدينه المنصورة، واوضح ان المشروع يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى اطار مشروعات الاسكان الاجتماعى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاوقاف المصرية وهيئة السكة الحديد، والوحده المحلية لمركز ومدينه المنصورة و.



واكد المحافظ علي سرعة انهاء كافة المعوقات التى تعترض استكمال التنفيذ للمشروع والذى سيكون ضمن الافتتاحات الرئاسية لعام ٢٠٢١ واوضح محافظ الدقهلية بان المشروع الجارى تنفيذه يضم ٣٥ عمارة سكنية بتكلفة تقديرية مليار و٨٠٠ مليون جنيه.وقال



المحافظ بان هناك تنسيق وتعاون تام مع الجهة القائمة على التنفيذ " الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " وكافة الاجهزة المعنية لمتابعه التنفيذ مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع فى موعده المحدد، وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ انه لن يقبل باى شكل من الاشكال اى تقصير من اى جهه من الجهات المعنية بالمشروع تعوق اعمال التنفيذ وتؤخرها عن المواعيد المقررة بالبرامج الزمنية لتسليمه وافتتاحه.



وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية لمشاركتها فى التنفيذ للعديد من المشروعات بنطاق محافظة الدقهلية التنموية بنطاق الدقهلية.

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عدد من المشروعات بمدينة المنصورة منها مشروع ٣٠٦، وتطوير دار الضيافة بمدينة المنصورة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتحسين البيئة.