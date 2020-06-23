خطة جديدة من الأهلي لخطف طاهر محمد طاهر

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويدرس مسئولو القلعة الحمراء تنفيذ خطة جديدة بشأن ضم طاهر محمد وذلك بسبب مطالب المقاولون العرب المادية الضخمة للموافقة على بيع اللاعب بشكل نهائي.





وينوي المارد الأحمر التعاقد مع طاهر محمد طاهر في الصيف على سبيل الإعارة فقط لمدة موسم واحد وليس على سبيل البيع النهائي.





وجاء هذا القرار من مسئولو النادي الأهلي حتى يروا مستوى طاهر محمد خلال هذا الموسم إذا ظهر بشكل مميز سيتم شراء عقده بشكل نهائي وإذا لم يظهر بأداء جيد سيعود إلى ناديه من جديد.





وينتظر الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي المقاولون العربي خلال الفترة المقبلة بشأن ضم طاهر محمد ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.



