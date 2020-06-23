ضبط 12 قطعة سلاح ناري وورشة دون ترخيص بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 12 قطعة سلاح ناري، وورشة سلاح دون ترخيص، في حملة استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.





ووجه قطاع الأمن العام، حملة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، وضبط 3 أشخاص لحيازتهم (3 بنادق آلية - 21 طلقة من ذات العيار)، كما تم ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) بمسكن (مزارع "هارب جارى ضبطه")، وبداخلها (بندقية آلية - 3 فرد خرطوش - 5 فرد رصاص - الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع).





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.



