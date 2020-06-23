اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري

تحدث وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن احتمالية عودة بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد خلال الفترة القادمة بتصريحات مفاجأة.





وقال وليد العطار في تصريحات إذاعية: "في الغالب لن ينطلق الدوري يوم 25 يوليو المقبل بناء على طلب أغلب الأندية، نظرا لضيق الوقت بين موعد استئناف التدريبات وموعد استكمال البطولة".





وتابع: "ندرس مد فترة التوقف حتى بداية شهر أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة من أجل الإعداد بشكل أكبر لصالح الأندية، وسنحسم الأمر بعد نتائج المسحات الطبية التي تجرى في الأيام الحالية".





وأضاف: "نتواصل حاليا مع الاتحاد الإفريقي لوجود ارتباطات للأهلي والزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وذلك تمهيدا لإعلان مواعيد جدول الدوري".





وواصل العطار حديثه: "خلال أيام قليلة سوف نحدد موعد الانتهاء من مسابقة الدوري، كما سنحدد مواعيد المباريات المتبقية".





وأكمل: "نسعى لحل أزمات جميع الأندية، حيث أعلنا تحمل قيمة مسحات اللاعبين، ولكن تعجبنا من موقف بعض الأندية التي قررت تحمل قيمة المسحات".





وأضح: "ننسق أيضا مع وزارة الطيران المدني؛ من أجل إيجاد حلول بشأن اللاعبين الأجانب المتواجدين في بلدانهم بالوقت الحالي، وموقفهم من العودة لاستئناف التدريبات والمباريات بالفترة المقبلة".





وأنهى وليد العطار حديثه قائلا: "رفضنا التصويت على عودة الدوري، ولدينا حلول لكل الأمور، حيث نرغب في عودة النشاط الرياضي من جديد".



