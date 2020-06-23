لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة جديدة بشأن مرحلة الذروة (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا: إن معدلات الشفاء من الفيروس ي مصر جيدة جدًا مقارنة بدول العالم، ومعدل الإصابات مقبول، والوفيات ثابتة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تنته بعد من مرحلة الذروة، منوهة بأن 80% من الحالات المصابة تكون ما بين بسيطة إلى متوسطة، و20% من الحالات تكون شديدة.

وأضافت أن زيادة حالات الإصابة أمر متوقع، حيث يمكن للمصاب أن ينقل العدوى لثلاث أشخاص غيره.


تطورات إصابات ووفيات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع: المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرحلة الذروة لكورونا لجنة مكافحة كورونا كورونا الفجر

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري

منذ 34 دقيقة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يومين

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 3 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مصر تواصل انخفاض المعدلات اليومية في إصابات كورونا

تعرف على أقصى عدد إصابات بكورونا تصل له مصر (فيديو)

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة بشأن أقصى عدد إصابات يمكن تسجيله بمصر (فيديو)

جامعة هوبكنز تعلن اقتراب العالم من تسجيل 7 ملايين إصابة بكورونا

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

عاجل.. مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 ص

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

11:24 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!