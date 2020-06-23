عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:24 ص
الفجر
عقدت وزارتا الحج والصحة السعوديتان، مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا، اليوم الثلاثاء، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول قرار المملكة الذي صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخلي.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بأن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف، سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم.
وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.
وأوضح: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وأشار: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.
جاء ذلك خلال مؤتمرا لوزارتا الحج والصحة السعوديتان، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول قرار المملكة الذى صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخل.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بأن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف، سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم.
وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.
وأوضح: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وأشار: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.
جاء ذلك خلال مؤتمرا لوزارتا الحج والصحة السعوديتان، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول قرار المملكة الذى صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخل.
وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت، أمس الإثنين، أنه تقرر إقامة الحج هذا العام، ولكن بأعداد محدودة جدًا، بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت وزارة الحج السعودية، في بيان لها أمس الاثنين، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من 180 دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة نصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.
وتابع: "بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.. وانطلاقا من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً دولا إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس".
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