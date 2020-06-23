هدى شعرواي تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها الـ141.. أبرز المعلومات عنها

تصدرت هدى شعراوي محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، في ذكرى ميلادها الـ141، واحتفل محرك البحث على طريقة الخاصة واضعا صورة مرسومة للسيدة هدى شعراوي، في صدارة الصفحة محرك البحث، نظرا لدورها العظيم في الدفاع عن حقوق النساء.





وننشر لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن هدى شعراوي التي تصدرت التريند اليوم:





اسمها بالكامل نور الهدى محمد سلطان الشعراوي.

ولدت هدى شعراوي في مدينة المنيا في صعيد مصر في 23 من يونيو لعام 1879، وتوفيت في 12 ديسمبر 1947 م.

- تنتمي هدى شعراوي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات.

- تعتبر هدى شعراوي من أبرز النساء اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن الـ19 وحتى منتصف القرن الـ20.