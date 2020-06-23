هدى شعرواي تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها الـ141.. أبرز المعلومات عنها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
تصدرت هدى شعراوي محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، في ذكرى ميلادها الـ141، واحتفل محرك البحث على طريقة الخاصة واضعا صورة مرسومة للسيدة هدى شعراوي، في صدارة الصفحة محرك البحث، نظرا لدورها العظيم في الدفاع عن حقوق النساء.

وننشر لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن هدى شعراوي التي تصدرت التريند اليوم:

اسمها بالكامل نور الهدى محمد سلطان الشعراوي.
ولدت هدى شعراوي في مدينة المنيا في صعيد مصر في 23 من يونيو لعام 1879، وتوفيت في 12 ديسمبر 1947 م. 
- تنتمي هدى شعراوي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات.
- تعتبر هدى شعراوي من أبرز النساء اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن الـ19 وحتى منتصف القرن الـ20.
- هدى شعراوى سيدة يحبها المصريون ويكرهها المتأسلمون.
- هدى شعراوي محررة المرأة وصاحبة الشرارة الأولى لحركة الوعي النسائي والحركة النسائية الوطنية في مصر.
- هدى شعراوى تعتبر ضحية لبعض الكتب المتعصبة منها، ما قالته الكاتبة خولة بشير عابدين في كتابها "عالم المرأة المسلمة" حين قالت: "ظهرت في مصر مجموعة من النساء اللواتي لعبن دورا فى مصر لإخراج المسلمة عن دينها وتعاليمها ومنهن: هدى شعراوى التي قادت مظاهرة سنة 1919م لتحرير المرأة خطب فيها سعد زغلول وهو يخطب إلى أن ينزعن النقاب عن وجوهن ونزع هو بيده الحجاب عن وجه نور الهدى محمد سلطان (هدى شعراوى) فاتبعتها النساء في نزع الحجاب.

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