فرق متنقلة للبحث عن مصابي فيروس كورونا في موريتانيا

قالت السلطات الصحية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم بدء عمل الفرق الطبية المتنقلة، المكلفة بالبحث عن المصابين بفيروس كورونا في البلاد.





وفي تصريحات صحفية، أوضح وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، أن تلك الفرق الطبية تتابع الأوضاع الصحية للمصابين بكورونا، وتوجههم إلى أماكن العلاج في عموم موريتانيا.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن وزير الصحة وزير محمد نذير حامد، قوله إن السلطات الإدارية المحلية هيأت البرنامج على الوجه المطلوب، ووفرت جميع الإجراءات الكفيلة بانطلاقة ناجحة له في وقت قياسي.

وطالب وزير الصحة الموريتاني، جميع الموريتانيين إلى التعاون البناء من أجل وضع حد لهذا الوباء "من خلال قيام الجميع بأدوارهم في مجال التعبئة والتوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية".



