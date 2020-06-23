تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية في قنا بعد امتحان الميكانيكا والديناميكا

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تباينت أراء طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية اليوم في محافظة قنا، عقب أداء امتحان الديناميكا للنظام الحديث والميكانيكا للنظام القديم، حيث رأى بعض الطلاب أن الامتحان كان سهل وجيد، فيما رأى البعض الآخر أن الامتحان كان صعبًا.



وقال وليد راشد، طالب بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المجتهد، واعتمد على وجود بعض النقاط الصعبة مما جعل الامتحان صعب علينا ولكن أفضل توصيف له هو "السهل الممتنع".



وتابع الطيب توفيق، طالب بالصف الثالث الثانوي، أن امتحانات الميكانيكا هذا العام كان معقولًا، وجاءت معظمها من نماذج الامتحانات التي قام الطلاب بحلها، ونتمنى أن يستمر الأمر في التيسيير علينا.

ويضيف مصطفى أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان كان جيد ومعقول، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن وقت الامتحان كان كافي، ولجنة الامتحان كانت جيدة وهادئة.



وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تفقد عدد من المعاهد التي شهدت هدوءً على مدار الساعات الخاصة بالامتحانات.



وأشار رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، الى أنه عقد إجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية تناول خلاله التشديد والتنبيه على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بخصوص تنظيم أعمال الامتحانات.



وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الجميع داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان قبل بدأ الامتحان بساعتين وعقب انتهاء الامتحان مباشرة عن طريق ماكينات الرش والتطهير التي تم توفيرها لجميع اللجان.



وتابع على ضرورة تعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان من أمام باب المعهد، بالاضافة الى استخدام الجميع للكمامة طلاب وعاملين واستخدام المطهرات والمنظفات والكحول للتعقيم المستمر للايدي.



وأكد على ضرورة متابعة الطلاب جيدا وملاحظة ظهور أي أعراض مرضيه على الطلاب ويتم التعامل الفوري عن طريق المختصين من وزارة الصحة المتواجدين باللجنة.



كما شدد على الحفاظ على التباعد بين الطلاب والعاملين وعدم تبادل الأدوات الكتابية داخل اللجان، بالاضافة الى ضرورة فرض الحالة الأمنية وتوفير الهدوء اللازم داخل اللجان، وعدم السماح لأي شخص ليس له صفه باللجنة من الاقتراب إليها أو التعامل مع الطلاب أو العاملين، مع الالتزام في مواعيد بدأ اللجان وانتهائها.