اليابان: الولايات المتحدة لم تطلب المزيد من الأموال لاستضافة القوات الأمريكية

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صرح وزير الدفاع الياباني، بأن الولايات المتحدة لم تطلب من طوكيو دفع المزيد من أجل إبقاء قواتها في البلاد، بعد تقرير نقل عن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ان الرئيس دونالد ترامب طلب دفع مبلغ سنوي قدره 8 مليارات دولار، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال وزير الدفاع تارو كونو في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء "المفاوضات بشأن تكلفة استضافة (القوات الأمريكية) لم تبدأ بعد.. لم تتلق الحكومة اليابانية أي طلب من الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية."



ينتهي الاتفاق الحالي الذي يغطي 54000 جندي أمريكي متمركزين في اليابان في مارس 2021.



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن التكلفة الحالية لاستضافة الجيش الأمريكي مناسبة، قال كونو: "إن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو أحد الأصول العامة التي تساهم في سلام واستقرار هذه المنطقة. الترتيب المربح لجهة ما لن يستمر طويلا ".



وتتماشى مطالبة بولتون التي تم الإبلاغ عنها مع تقرير السياسة الخارجية العام الماضي بأن ترامب سعى إلى زيادة المدفوعات السنوية بأربعة أضعاف إلى حوالي 8 مليارات دولار كجزء من جهوده لدفع حلفائه إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي.

