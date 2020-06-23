أخر تطورات انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي وعرض المقاولون الأخير





















كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن رغبته في الحصول على ثلاثة عناصر من النادي الأهلي لتعزيز صفوف فريقه، وذالك حال رحيل طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وفضل النحاس عدة من اللاعب هم، أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار للجونة، وناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار لسموحة، وحسين السيد الظهير الأيسر المعار للصفاقسي، ضمن حساباته لإتمام الصفقة.













وينتظر عماد النحاس أبرز التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر، من أجل عرض شروطه الفنية ومحاولة ضم الاعبين، ومنح النحاس الضوء لإدارة المقاولون العرب، لرحيل طاهر في الميركاتو الصيفي المقبل.











