كواليس رحيل حسام عاشور عن الأهلي

أشارت تقارير صحفية إلى كواليس رحيل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، والذى قرر مجلس إدارة النادي توجيه الشكر له، وذلك خلال بيان أصدرته القلعة الحمراء، مطلع الشهر الحالي.





وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل عدة شهور أن الموسم الحالي هو الأخير لحسام اشور ولن يتم تجديد عقده.





وكشفت التقارير عن تدخل عدد من اللاعبين، لحل النزاع القائم بين مسؤولي النادي الأهلي وحسام عاشور، إلا أن إدارة النادي رفضت جميع محاولات العفو عن اللاعب بسبب الهجوم على الأحمر فى واقعة غير مسبوقة.





وذكرت التقارير أن القلعة الحمراء رفضت بشكل تام الصلح مع حسام عاشور، مشددين على أن علاقة اللاعب مع النادي انقطعت بشكل نهائى، ولن يشارك فى المباريات أو التدريبات بقرار من مجلس الإدارة.



