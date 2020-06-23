جوجل يحتفل بذكرى ميلاد "هدى شعراوي"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:25 ص
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد هدى شعراوي
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد هدى شعراوي
الفجر
احتفى محرك البحث الشهير "جوجل" بالسيدة هدى شعراوي، والتي تنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات في مصر.

ووضع عملاق البحث "جوجل"، صورة مرسومة للسيدة هدى شعراوي، في صدارة صفحة محرك البحث، وتعبر عن دورها في الدفاع عن حقوق النساء، وذلك تزامنها مع ذكرى ميلادها الـ141

نور الهدى محمد سلطان الشعراوي، ولدت في مدينة المنيا في صعيد مصر في 23 يونيو 1879، وتوفيت في 12 ديسمبر 1947 م. تنتمي هدى شعراوي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات، بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى مثل: نبوية موسى وعديلة نبراوي وغيرهن. كانت من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

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