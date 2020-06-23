جوجل يحتفل بذكرى ميلاد "هدى شعراوي"

احتفى محرك البحث الشهير "جوجل" بالسيدة هدى شعراوي، والتي تنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات في مصر.





ووضع عملاق البحث "جوجل"، صورة مرسومة للسيدة هدى شعراوي، في صدارة صفحة محرك البحث، وتعبر عن دورها في الدفاع عن حقوق النساء، وذلك تزامنها مع ذكرى ميلادها الـ141



