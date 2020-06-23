الأزهر: مريض كورونا الذي لا يعزل نفسه "مُجرم"









كشف الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم مريض كورونا الذي لا يقوم بعزل نفسه، قائلًا: "المريض الذي لا يقوم بعزل نفسه ويخرج ويمشي أجرم في حق نفسه وحق مجتمعه".





وتابع "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نحن مع بر الأبناء للآباء والأمهات ف حالة إصابتهم بالمرض ولكن مع اتخاذ لإجراءات الوقائية".





وأكد أن هذه الأمور باطلة وتودي بحياة الإنسان وتؤدي إلى هلاك الأنفس، مستكملًا: "إذا أذى الإنسان آخاه في الإنسانية فكأنما أذى نفسه وأضر بنفسه، هذه الأفعال جرائم يرتكبها الإنسان".





وأضاف المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى: "محدش يخرج ولا يتحرك وهو عنده كورونا مفيش حاجة أهم من صحتك وصحة الإنسان، صحة الإنسان هي المقصد الأول من مقاصد الشريعة الإسلامية".





تطورات جائحة كورونا في مصر





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.