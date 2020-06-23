الأزهر: مريض كورونا الذي لا يعزل نفسه "مُجرم"
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:56 ص
أمنية فوزي
كشف الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم مريض كورونا الذي لا يقوم بعزل نفسه، قائلًا: "المريض الذي لا يقوم بعزل نفسه ويخرج ويمشي أجرم في حق نفسه وحق مجتمعه".
وتابع "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نحن مع بر الأبناء للآباء والأمهات ف حالة إصابتهم بالمرض ولكن مع اتخاذ لإجراءات الوقائية".
وأكد أن هذه الأمور باطلة وتودي بحياة الإنسان وتؤدي إلى هلاك الأنفس، مستكملًا: "إذا أذى الإنسان آخاه في الإنسانية فكأنما أذى نفسه وأضر بنفسه، هذه الأفعال جرائم يرتكبها الإنسان".
وأضاف المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى: "محدش يخرج ولا يتحرك وهو عنده كورونا مفيش حاجة أهم من صحتك وصحة الإنسان، صحة الإنسان هي المقصد الأول من مقاصد الشريعة الإسلامية".
تطورات جائحة كورونا في مصر
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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