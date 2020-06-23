2000 جنيه للحقنة.. تعرف على أسعار أدوية كورونا المصنعة بمصر (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة إيفا فارما وكيل شركة جلياد العالمية في مصر، إنهم حصلوا على ترخيص تصنيع دواء "ريمديسيفر" لعلاج كورونا بمصر، وبموجب هذا الترخيص يمكنهم التصدير لنحو 127 دولة. 
 
وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن عملية تصنيع الدواء بدأت بالفعل، وسيتم توفير الدواء في مستشفيات العزل خلال أيام، ويستخدم مع الحالات المتوسطة إلى الشديدة. 
 
وأضاف وكيل شركة جلياد العالمية في مصر، أن الأبحاث اثبتت أن الدواء يقلل مدة البقاء في المستشفى، معلقا: "الريمديسيفير مش دواء أجزاخانات ولا عزل منزلي، ولابد من اعطائه تحت اشراف الطبيب وبالمستشفيات"، موضحا أنهم يصنعون أيضا دواء "الفافيبير افير" وسعره سيكون نحو 4500 جنيه، بينما سعر عقار "الريمديسيفير" سعره سيكون 2000 جنيه للحقنة الواحدة، أو أقل. 

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 حالة شفاء.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة شفيت،  وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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