قطاع المعاهد الدينية: لا تجاوزات في أول أيام الامتحانات

أعرب الدكتور على خليل، رئيس قطاع المعاهد الدينية، عن سعادته بتطبيق طلاب الثانوية الأزهرية والمراقبين والعاملين بالمنظومة، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المتمثلة في استخدام المعقمات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر إيجابي للغاية.





وقال "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين إن 638 لجنة قامت بتطبيق الإجراءات الوقائية على مستوى الجمهورية، مقدما الشكر للمحافظين ومدراء الأمن في المحافظات لمتابعتهم الجيدة للمعاهد الأزهرية





هذا، وأدى طلاب القسم الأدبي والشعبة الإسلامية بالثانوية الأزهرية، أولى امتحاناتهم، في ثاني يوم لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي الطلاب مادة الفقه.





ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.





كما أنّ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

في سياق منفصل، بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب، يوم الأحد، لأداء الامتحانات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب.





ملايين الكمامات وآلاف أجهزة الكشف

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير حوالي 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.





المسافات الآمنة

وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات له عّن امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وعن موعد دخول الطلاب اللجان قال الوزير: سيدخل الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.



