جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني









شهدت الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز اليوم لعب مبارتين حيث تعادل نادي إشبيلية خارج ارضه أمام نظيره نادي فياريال بنتيجة 2 / 2 وتعادل نادي ليجانيس علي ارضه أمام نظيره نادي غرناطة سلبيا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد انتهاء هذه الجولة:





1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا





2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا





3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا





4-لويس سواريز.. 11 هدفًا.





5_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا.





6-روجير مارتي.. 11 هدفًا.





7_لوكاس أوكانبوس..11 هدفًا.





8_ راوول جارسيا.. 11 أهداف.





9_أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف.



