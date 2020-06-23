جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:21 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي


شهدت الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز اليوم لعب مبارتين حيث تعادل نادي إشبيلية خارج ارضه أمام نظيره نادي فياريال بنتيجة 2 / 2 وتعادل نادي ليجانيس علي ارضه أمام نظيره نادي غرناطة سلبيا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد انتهاء هذه الجولة:

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

4-لويس سواريز.. 11 هدفًا.

5_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا.

6-روجير مارتي.. 11 هدفًا.

7_لوكاس أوكانبوس..11 هدفًا.

8_ راوول جارسيا.. 11 أهداف.

9_أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف.

10_ ياجو أسباس.. 10 أهداف.

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