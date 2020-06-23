جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:21 ص
علي ماهر حلمي
شهدت الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز اليوم لعب مبارتين حيث تعادل نادي إشبيلية خارج ارضه أمام نظيره نادي فياريال بنتيجة 2 / 2 وتعادل نادي ليجانيس علي ارضه أمام نظيره نادي غرناطة سلبيا.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد انتهاء هذه الجولة:
1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا
2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا
3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا
4-لويس سواريز.. 11 هدفًا.
5_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا.
6-روجير مارتي.. 11 هدفًا.
7_لوكاس أوكانبوس..11 هدفًا.
8_ راوول جارسيا.. 11 أهداف.
9_أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف.
10_ ياجو أسباس.. 10 أهداف.