"سعفان": صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:58 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أمنية فوزي
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي تم منحها للعمال بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المنحة الأولى التي تم صرفها من جانب الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور في ظل تفشى جائحة كورونا تُقدر بـ1،6 مليون عامل بتكلفة وصلت لـ300 مليون جنيه.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الاثنين، أن المرحلة الثانية التى تم صرفها بدأت يوم 21 من شهر أبريل وبنفس العدد 1.6 مليون مواطن وبتكلفة وصلت لـ300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي المنحة في الثلاث مراحل وصل إلى 800 مليون جنيه تم صرفها عن طريق الهيئة العامة للبريد.

وتابع وزير القوى العاملة: "كل المحافظات والمراكز والقرى صرفت المنحة من منافذ البريد المنتشرة في الجمهورية، والتى تتخطى 4 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم وجود تكدسات أو زحام أثناء الصرف حتى لا يُصاب أي مواطن بفيروس كورونا.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورًا فعالًا وقويًا في تغيير جزري للدولة ونقلها إلى مصاف الدول العالمية والاهتمام بالتنمية والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص لأنها الأولى بالرعاية وظهر في أكثر من مناسبة وقبل جائحة كورونا وأكد على هذا الأمر.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن تأثير جائحة كورونا على العالم كان قويًا وخاصة على دول أوروبا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية كانت على مدار 6 سنوات تعمل على نقل الدولة المصرية إلى مصاف الدول العالمية والأوروبية من خلال الإصلاح الاقتصادي والتنمية وبناء بنية تحتية قوية وجيدة، مما كان له الأثر البالغ في التصدي لجائحة كورونا ولم تتأثر بمثيلتها في الدول الأوروبية.

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