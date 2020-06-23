أستاذ أوبئة: كورونا يؤثر على هذه الفئات فقط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور بيتر هوربي، أستاذ الأوبئة المعدية، وكبير الباحثين في تجارب علاج كوفيد 19 بجامعة أوكسفورد، على الموجة الثانية من فيرس كورونا التي بدأت في الصين، قائلًا: "خلال دراستنا اكتشفنا أن نسبة ضئيلة من الناس فقط أصيبت بالفيروس، وأعتقد اننا سنشهد طرق جديدة للإصابة خلال الفترة القادمة، وهذا ظهر مؤخرًا في موجة ثانية للوباء في الصين، وأخرى بدأت في الظهور في ألمانيا، ولذلك يجب التعايش مع الفيروس".

وتابع "هوربي"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "علينا أن نعرف أن هذا الفيروس ليس خطيرًا على فئات كثيرة مثل الأطفال والشباب حيث أنه لا يكون بشكل حاد لديهم، المشكلة الحقيقية هي من كبار السن الذين تجاوزوا الخمسين عامًا وبالأخص مراحل السبعين والثمانين، وينبغي أن نتذكر ذلك دائمًا".

وأضاف أن لقاح إكسفورد هو ضمن لقاحات تخضع للتجربة الآن في العالم، متمنيًا أن يكون إحداها فاعلًا في القضاء على الفيروس، معلقًا: "أعتقد أن شهر سبتمبر موعد مفرط في التفاؤل لطرح اللقاح، والأمر سيستغرق وقت أطول بكثير على الأغلب".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 حالة شفاء.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة شفيت،  وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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