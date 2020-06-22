التحالف يعلن اعتراض طائرات مسيرة حوثية أُطلقت باتجاه السعودية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:22 م
حطام طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية
حطام طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية
وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الإنقلابية (المدعومة من إيران) أطلقت طائرات مسيّرة مفخخة نحو السعودية.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي: إن الميليشيات الحوثية تطلق عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وجرى اعتراض عدد منها وجاري متابعة البقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: أن ميليشيات الحوثي قامت مساء اليوم بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن التحالف العربي عن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن على وقف شامل لإطلاق النار مع وقف كافة أشكال التصعيد.

وقال المالكي: إن "التحالف رحب باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين".

وأضاف: أن "الأطراف اتفقت أيضاً على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل". 

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