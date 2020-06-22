تعليق وزير الأوقاف على قرار السعودية بتنظيم الحج للمقيمين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المواطنين الذين كانوا لديهم النية لإقامة شعائر الحج هذا العام التصدق لعلاج مرضى كورونا، مشيرا إلى أن ثوابه " مضاعف".

وقال "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين إننا نعيش ظرف استثنائي في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن قرار المملكة العربية السعودية بإقامة مناسك الحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة وبإجراءات وضوابط صارمة هو صحيح من الناحية الصحية والشرعية.
 

ولفت إلى أن العلم أثبت أن الداء الأكبر في هذا الوباء هو التجمعات ولو تم إقامة الحج كما هو معتاد كل عام لن يستطيع أحد الحد من التجمعات ومن ثم تزيد الإصابات، منوها إلى أن قرار السعودية يتفق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس البشرية.

وأكد جمعة أنه يدعم القرار لأمرين، أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ابواب الخير كثيرة وليس في مكان واحد، وفق مراد الله والميسر لك، مؤكدا أنه من أتى بالميسور سقط عنه المعسور.

ودعا وزير الأوقاف كل من كان ينوى الحج هذا العام التصدق بنفقة الحج لعلاج المرضى ومساعدة المحتاجين، موضحا أن الصدقة في أوقات الشدة والأوبئة يضاعف أجرها حيث إن النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة.

وأضاف من كان ينوى الحج عليه بالمبادرة نحو أبواب الخير في تجهيز المستشفيات ومساعدة العمالة غير المنتظمة وشراء الاجهزة الطبية ومساعدة المحتاجين.

ولفت إلى أن من تصدق نيته يؤتى الأجر مرتين، مؤكدًا أن الدعوة لكل من هو قادر ومستطيع، مردفا "الصحة خير من المال والعلم خير من العمل والصدقة خير من الوصية".

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