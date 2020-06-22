اندرتيكر يعلن اعتزاله.. وهذه أكثرة لحظاته المرعبة في رحلته بعالم المصارعة (فيديو)





تصدر نجم المصارعة الحرة اندرتيكر محرك بحث الشهير "جوجل"، حيث أعلن المصارع المرعب اندرتيكر اعتزاله عن عمر يناهز 55 عاما، لعالم المصارعة، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية أعظم لقطات اندرتيكر المرعبة في رحلته بعالم المصارعة.





ويعتبر اندرتيكر الذى أطلقت عليه عدة ألقاب أشهرها "الحانوتي" و"الرجل الميت" من أشهر الذى مارسوا رياضة المصارعة الحرة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.





وبرر اندرتيكر اعتزاله اللعب فى هذا العمر بالقول: "لا أرغب فى العودة إلى الحلبة مجددا، لقد اكتفيت بما قدمت فى مسيرتي"، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية".





وأضاف اندرتيكر : "يمكننى حاليا القيام بالأعمال الخيرية خارج الحلبة أكثر مما يمكننى فعلها وأنا لازلت أمارس اللعبة، أنا أخيراً فى وضعية تمكننى من قبول قرار الاعتزال".





يمتلك "أندرتيكر" مسيرة حافلة فى المصارعة الحرة بدأت عام 1987، وقد اشتهر خلال مسيرته بعدة حركات تساعده فى الفوز بالنزلات أمام خصومه، وهنا الحديث عن تشوكسلام وتومبستون ولاست رايد.





ويمتلك اندرتيكر مسيرة استثنائية وخاصة من حيث الألقاب، حيث حقق مختلف البطولات فى المصارعة الحرة، وأبرزها بطولة العالم للوزن الثقيل، حيث فاز بها فى 3 مناسبات، ما استطاع الظفر ببطولة "WWE" على الصعيد الفردى فى 4 مرات وعلى المستوى الجماعى بواقع 6 مرات.





واستطاع اندرتيكر أن يكون بطل العالم للزوجى وبطل الزوجى فى بطولة التلفزيون العالمية "WCW"، وبطولة الهاردكور بمناسبة وحيدة.





وفيما يلي أعظم لقطات اندرتيكر المرعبة في رحلته بعالم المصارعة







