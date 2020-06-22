بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم عبد الله بكري مع بيراميدز؟ (أرقام)

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المدافع عبد الله بكري، مدافع الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.





ويُعد عبد الله بكري من المدافعين المميزين في الدوري المصري ارتبط في فترة سابقة بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، قبل تراجع المارد الأحمر عن إتمام الصفقة، ودخل اللاعب حاليًا دائرة اهتمام الزمالك الذي طلب رسميًا من إدارة نادي بيراميدز الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.





أرقام عبد الله بكري مع بيراميدز

عبد الله بكري من مواليد 1 يوليو 1993 يبلغ عمره 25 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع، وخط الوسط المدافع، وتبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 250 ألف يورو.





انتقل عبد الله بكري لصفوف نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، وخاض 38 مباراة مع الفريق السماوي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2915 دقيقة، وسجل هدف وحيد، وحصل على 5 بطاقات صفراء.





شارك "بكري" في 26 مباراة مع بيراميدز في الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2018 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، كما خاض 3 مباريات بكأس مصر، وسجل هدف وحيد.





أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، شارك عبد الله بكري في 9 مباريات بإجمالي دقائق لعب فعلية 661 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي البطولة الإفريقية، وينتظره مواجهة قوية ضد فريق حوريا كوناكري بطل غينيا.





وسبق ولعب "بكري" ضمن صفوف فريق سموحة قبل تجربته مع بيراميدز، وخاض مع الفريق السكندري 18 مباراة، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له 1629 دقيقة.