صفقة الموسم ترفض الزمالك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:01 م
الزمالك
الزمالك
وجه باهر المحمدي قائد الإسماعيلي صدمة قوية لنادي الزمالك بعد رفض العرض المقدم من الأبيض للانضمام للفريق بالصيف المقبل.

وكان امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد عرض على المحمدي الانتقال للبيت الأبيض مقابل مقابل 10 ملايين جنيه مصري بداية من الموسم القادم.

وأبلغ باهر المحمدي الزمالك بعدم قبول الاسماعيلي للعرض المقدم لأن هناك اتجاه داخل النادي لبيعه خارج الدوري المصري للاستفادة المادية من خروجه.

وكان الاهلي قد انسحب من صفقة التعاقد مع باهر المحمدي بالفترة الماضية بعدما طلب الاسماعيلي الحصول على 35 مليون جنيه نظير التخلي عن خدماته.

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