صفقة الموسم ترفض الزمالك

وجه باهر المحمدي قائد الإسماعيلي صدمة قوية لنادي الزمالك بعد رفض العرض المقدم من الأبيض للانضمام للفريق بالصيف المقبل.





وكان امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد عرض على المحمدي الانتقال للبيت الأبيض مقابل مقابل 10 ملايين جنيه مصري بداية من الموسم القادم.



