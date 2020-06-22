خلال 10 أيام.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن "كورونا"

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حذر الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، من تناول وتخزين أدوية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع المناعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موجها حديثه للمواطنين: " ليس كل دواء تسمع عنه تقوم بتخزينة وتناول أدوية تحتوى على الكورتيزون تمثل خطورة على صحتكم".



وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الإثنين إن المنظومة الصحية بمصر منظومة متكاملة ولا يوجد من يعمل منفردًا، والجميع يعمل لإيجاد لقاح وهناك حرب لتشويه بعض الأدوية أو تسويق البعض الآخر.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "توصلنا إلى نتائج متقدمة جدا في التجارب السريرية سواء في الحالات البسيطة والمتوسطة أو الحالات الحرجة وسنعلن عن النتائج المبشرة خلال 10 أيام"، مؤكدا أن النتائج التي تم التوصل إليها نتائج مصرية خالصة.



وحول حالة الفنانة رجاء الجداوى قال إنها تعامل معاملة أي مواطن مصري، وإن كانت غالية علينا جميعا، فهى لم تأخذ البلازما 3 مرات وأخذتها مرة واحدة فقط، والتعامل معها هو نفس التعامل الذى يتلقاه أي مواطن في نفس حالتها.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





