غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: هدوء في أول أيام امتحانات القسم الأدبي

قالت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، في بيان لها، إنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم الأدبي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأوضحت الغرفة أن تم رصد:

عدد ( 1 ) حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها

عدد ( 3 ) حالات غش بالتليفون المحمول وتم تحرير محاضر بها

عدد ( 1 ) حالة غش إلكتروني وتم تحرير محضر بها تصوير الورقه فقط

عدد ( 2 ) حالة امتناع عن الكتابة وتم تحرير محضر بها

عدد ( ٥ ) حالات ارتفاع في درجة الحرارة وتم التعامل طبيا طبقا للبروتوكول





ونعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية في تقريرها الطالبين الذين وافتهم المنية اليوم بصورة طبيعية أثناء توجههم للجنة الامتحان أو أثناء عودتهم إلي منازلهم داعية الله عز وجل أن يرحمهم ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.





واعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.





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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان معهد فتيات أرض الجنينة، صباح اليوم الاثنين، فى أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والعلوم الإسلامية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفقه.





وحرص وكيل الأزهر على المشاركة في أعمال الامتحانات، ليبعث رسالة إلى الطلاب أن الأزهر بكل قياداته ومسؤوليه في خدمتهم ورعايتهم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.





وتفقد غرفة الرعاية الصحية للوقوف على مدى استعدادهم لأي حالة طارئة، كما تفقد الأدوية الموجودة، وحرص على الاستفسار عن السبل المتبعة في حالات ارتفاع درجات الحرارة أو الاشتباه بفيرس كورونا، مشيدًا بجاهزية الزائرين الصحيين وبالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والأمن.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.



