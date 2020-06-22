العراق يسجل 67 وفاة و 1808 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 67 حالة وفاة و1808 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة العراقية: أنه تم إجراء 10075 فحصا لنماذج في كافة المختبرات المختصة، ليكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 455316 نموذجا، مشيرة إلى أن "عدد الوفيات بلغت 1167 حالة، والإصابات 32676".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,101 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,874 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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