كروم يعمل على ميزة لخفض استهلاك الذاكرة العشوائية في ويندوز 10

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:24 م
جوجل كروم
جوجل كروم
من المعروف عن أكبر عيب في متصفح جوجل كروم، هو الاستهلاك الشره للذاكرة العشوائية، وهذا قد يتغير قريبًا مع ميزة جديدة في ويندوز 10 سوف تساعده على خفض استهلاك الرام.

وفي أخر تحديث لمايكروسوف لنظام ويندوز 1، أطلقت الشركة ميزة Segment Heap لإدارة استخدام الذاكرة العشوائية.

تقوم الميزة الجديدة على تحسين استهلاك التطبيقات الحديثة وبعض تطبيقات النظام مثل متصفح إيدج للذاكرة العشوائية لتكون مثل استهلاك التطبيقات القديمة Win32.

وبحسب اختبارات مايكروسوفت فإن هذه الميزة خفضت من استهلاك متصفح إيدج المبني على نواة كروميوم للذاكرة العشوائية بنحو 27%.

وكشف مهندسي متصفح جوجل كروم أنهم سيضيفون دعم هذه الميزة في الإصدارات القادمة من المتصفح.

لاشك أن تحسين الاستهلاك بنحو الربع سيكون له تأثير كبير على الحواسب ذات المواصفات المتوسطة بشكل خاص، أي التي لديها ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت فأقل.

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